Pläne für neues Pfarrzentrum mit Bürgersaal

So könnte sich das neue Pfarrzentrum bei der zweiten Variante in den Kirchenbereich integrieren. Links befindet sich zur Orientierung die St. Anna Kapelle. − Foto: red



Der Postsaal, der als Anbau an dem Gasthof "Zur Post" jahrzehntelang der Bevölkerung für große Veranstaltungen gedient hat, könnte schon bald Geschichte sein. Die Besitzerin Christa Dobler hatte vor vier Jahren der Gemeinde Tacherting signalisiert, dass sie den Saal gerne abstoßen würde. Die Kosten für die notwendige grundlegende Sanierung würden sich für die heute 68-jährige Wirtin nicht mehr lohnen. Auch die Gemeinde wollte das Projekt nicht stemmen, obwohl man wusste, dass mit dem Ende des Postsaals die Möglichkeiten für Großveranstaltungen eingeschränkt würden.

Anders wäre dies bei dem neu geplanten Pfarrzentrum, über dessen Machbarkeit Architekt Christoph Mayr von "J2M Architektur" aus München im Gemeinderat informierte. Im Vorfeld hat der von der Diözese München-Freising beauftragte Architekt seine zwei Konzepte bereits der Pfarrverwaltung vorgestellt. Hier habe eine Bauvariante den Vorzug erhalten. Der Postsaal hat eine Grundfläche von rund 450 Quadratmetern. Für das Pfarrzentrum benötige man jedoch rund 600 Quadratmeter, so Mayr. Damit wisse man, dass man zwei Geschoßebenen brauche.

Beide vorgestellten Varianten würden als separates Gebäude direkt an die Friedhofsmauer angelehnt werden und würden sowohl einen Eingang von der kirchlichen Seite wie auch von der Feichtner Straße her erhalten.