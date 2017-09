Jugendliche mit Spielzeugwaffen neben Wahllokal unterwegs

Mit einem größeren Polizeiaufgebot ging die Polizei einer Meldung nach, wonach an einem Wahllokal eine Bedrohungslage herrschen sollte. Symbolfoto: dpa Mit einem größeren Polizeiaufgebot ging die Polizei einer Meldung nach, wonach an einem Wahllokal eine Bedrohungslage herrschen sollte. Symbolfoto: dpa



Mit einem größeren Polizeiaufgebot ist am Sonntag die Laufener Polizei einer Meldung über eine vermeintliche Wafffenbedrohung an einem Wahllokal nachgegangen. Am Wahl-Sonntag wurde die Polizei Laufen im Landkreis Berchtesgadener Land gegen 17.15 Uhr gerufen, weil sich vor dem Wahllokal bei der Grundschule in Waging am See ein Jugendlicher mit einer möglichen Waffe aufhalten und auch Personen bedrohen soll. Aufgrund der Mitteilung wurde zunächst von einer reellen Bedrohungslage mit Waffen ausgegangen und mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort entsandt.

Kurze Zeit später konnte durch die eintreffenden Polizeistreifen Entwarnung gegeben werden. Auf dem Gelände der Grundschule wurden zwei 13-jährige Kinder und zwei 15-jährige Jugendliche, alles Einheimische, angetroffen. Diese hatten auf dem Gelände mit Spielzeug-Schusswaffen, sogenannten Erbsen-Pistolen, gespielt und angeblich die laufende Wahl nicht bemerkt. Die Spielzeugwaffen waren echten Schusswaffen zum Verwechseln ähnlich. Zur Prüfung möglicher Delikte nach dem Waffengesetz wurden die Spielzeugwaffen sichergestellt. Auf die Jugendlichen kommt auch ein Strafverfahren zu, da sich eine Wagingerin durch die Waffen konkret bedroht fühlte. -red