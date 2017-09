Der Neue vom Ministerium

Bürgermeister Josef Huber (links) hat Thomas Duxner bereits kennengelernt. Vor allem beim Thema Digitalisierung und einer engeren Kooperation der beiden Schulen, ist er seiner Meinung. − Foto: Pfingstl Bürgermeister Josef Huber (links) hat Thomas Duxner bereits kennengelernt. Vor allem beim Thema Digitalisierung und einer engeren Kooperation der beiden Schulen, ist er seiner Meinung. − Foto: Pfingstl



Thomas Duxner, der neue aus dem Ministerium, hat, bevor es für ihn am 12. September als neuer Schulleiter richtig losging, schon einmal eine Fleißaufgabe erfüllt. Er ist in der letzten Schulwoche des vergangenen Schuljahres an die Grund- und Mittelschule Obing gekommen und hat sich alles angeschaut, mit dem Ablauf vertraut gemacht, sich den Kollegen vorgestellt. Schließlich hätte so mancher Vorbehalte, wenn "einer aus dem Ministerium" der neue Chef wird, sagt Duxner und lacht.

Die Vorbehalte haben sich schnell gelegt, ist er sich sicher. Vor allem weil der 43-Jährige neben dem Ministerium auch die Praxis in der Mittelschule kennt.

Von 2003 bis 2012 arbeitete Duxner als Mittelschullehrer in Waldkraiburg und Ampfing. Dann ging es fünf Jahre turnusmäßig ins Bayerische Kultusministerium nach München. Hier war er in den Bereichen Pädagogik der Mittelschule, Berufsorientierung und Lehrplanentwicklung eingesetzt.

Als sich dann die Zeit im Ministerium dem Ende zuneigte, hat sich Thomas Duxner auf die frei gewordene Schulleiter-Stelle in Obing beworben. Zum Halbjahr ist die bisherige Leiterin Gerlinde Holzrichter in den Ruhestand gegangen. Bis Duxner die Zusage hatte und den Dienst als neuer Schulleiter antrat, leitete Konrektor Thomas Schmitz die beiden Schulen.

