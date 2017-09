Loch im Radweg und Fridolfinger Krankenhausstraße – "Unterbau schlecht"

Ein riesiges Loch klafft seit Wochen auf dem Radweg in Richtung Pietling auf Höhe der Schreinerei Dandl. Bürgermeister Johann Schild will beantragen, die Stelle mit einer Eisenplatte abzusichern. − Foto: Oswald Ein riesiges Loch klafft seit Wochen auf dem Radweg in Richtung Pietling auf Höhe der Schreinerei Dandl. Bürgermeister Johann Schild will beantragen, die Stelle mit einer Eisenplatte abzusichern. − Foto: Oswald



Ein großer Punkt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war der Ausbau der Krankenhausstraße. Sie soll wegen des schlechten Zustands von der Kreuzung Schwalbenweg bis zur Einmündung in die Tittmoninger Straße saniert und ausgebaut werden. Bürgermeister Johann Schild erklärte, dass es aufgrund des mangelhaften Unterbaus notwendig sei, vom Schwalbenweg bis auf Höhe der Alois-Rehrl-Straße einen Vollausbau durchzuführen.

Dort sollen eine Teilauskofferung sowie eine Neuasphaltierung mit einer Trag- und Deckschickt erfolgen sowie die Wasserleitungen erneuert werden. Auch Leerrohre für die Firma Otto-Chemie seien vorgesehen. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 143.000 Euro, sagte Schild und fügt hinzu: "Da sind auch Maßnahmen dabei, die bei der Straßenausbausatzung nicht dabei sind." 91.000 Euro der Kosten würden umgelegt, der Rest betreffe Instandhaltungen.

Otto Huss stellte fest, dass im Bereich der Otto-Chemie viele Lastwagen unterwegs seien. Er fragte, ob in diesem Bereich nicht eher der Unterbau verändert werden müsse, anstatt die Straße nur abzufräsen und einen neuen Belag draufzusetzen. Er habe Sorge, dass man an dieser Stelle später wieder Setzungen verzeichnen werde. Schild stellte fest, dass diese Straße bereits 30 Jahre alt sei. Sie habe einige Risse, jedoch "schaut das nicht nach einem schlechten Unterbau aus". In seinen Augen rechtfertigt der jetzige Zustand keine solche Maßnahme.

Franz Jäger berichtete, dass der Radweg von Fridolfing nach Pietling auf Höhe der Schreinerei Dandl bereits "gute vier Wochen offen" sei. "Die Aktivitäten hier sind gleich Null." Zudem sei die Baustelle sehr schlecht abgesichert.