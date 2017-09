Die "Ramsauer-Bastion" Ramsau ist gefallen

Das politische Erdbeben bei der Bundestagswahl am Sonntag spiegelt sich auch in den Ergebnissen im Wahlkreis 225 wider, der die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land umfasst. Bei den Zweitstimmen wurden CSU und SPD massiv abgestraft. Das Direktmandat verteidigte erwartungsgemäß Dr. Peter Ramsauer (CSU). Doch auch er musste herbe Verluste hinnehmen – und hat eine neue persönliche Hochburg im Wahlkreis. Nachdem er im Jahr 2013 passenderweise in Ramsau bei Berchtesgaden sein bestes Ergebnis eingefahren hatte, war diesmal Reit im Winkl die schwarze Bastion.

Nach 62,6 Prozent im Jahr 2013 holte Peter Ramsauer nur mehr knapp über die Hälfte aller Erststimmen (50,3). Reit im Winkl (62,71) löste Ramsau (61,98) als beste Ramsauer-Gemeinde ab. Die schlechtesten Werte erreichte der frühere Bundesverkehrsminister in Laufen (40,01), Freilassing (42,32) und Grassau (43,95). Synchron dazu war die Entwicklung bei den Zweitstimmen. Hier stürzte die CSU noch deutlicher als bei den Erststimmen ab – von 57,3 (2013) auf 44,6 Prozent. Das ist aber immerhin der höchste Wert für die Christsozialen in allen 46 Wahlkreisen des Freistaats. Die besten Werte gab es in Ramsau (56,96) und in Reit im Winkl (53,95), die schlechtesten in Freilassing (37,59), Laufen (39,80) und Grassau (38,54).

Drei Politiker aus dem Wahlkreis sitzen künftig im Bundestag – neben Ramsauer noch Dr. Bärbel Kofler (SPD) und Hansjörg Müller (AfD), die beide über die Landesliste einzogen. Interviews mit dem Trio, alle Zahlen aus dem Wahlkreis samt ausführlicher Analyse, die Meinung der heimischen Kreisvorsitzenden der Parteien zum Wahlausgang und zu möglichen Koalitionen sowie einen Blick in die Nachbar-Wahlkreise Rosenheim und Mühldorf/Altötting finden Sie in der Dienstag-Ausgabe, 26. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.