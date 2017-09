Verkehr und Stellplätze: Info-Abend zu Brückner-Gelände

Ein Rundgang durch das Brückner-Areal veranschaulichte die zuvor diskutierten Problematiken. − Foto: Ertl Ein Rundgang durch das Brückner-Areal veranschaulichte die zuvor diskutierten Problematiken. − Foto: Ertl



In einigen Monaten zieht die Firma Brückner auf ihre neue Fläche bei Abtenham. Während bis jetzt vor allem die Großbaustelle dort für Gesprächsstoff gesorgt hatte, beginnt nun die Planung für neue Gebäude auf dem bisherigen Brückner-Gelände. Am Freitagnachmittag stellten Architektin und Stadtplanerin Barbara Hummel vom Büro Schober Architekten und Tittmonings Bürgermeister Konrad Schupfner die ersten Schritte in der Planung vor. Außerdem erhielten die Bürger Gelegenheit, eigene Anregungen einzubringen.

Im "Braugasthof" war neben vielen Infotafeln auch ein Modell des Brückner-Geländes ausgestellt. Schupfner freute sich, dass viele Anwohner, interessierte Bürger und Stadtratsmitglieder erschienen waren. Hummel erklärte, wie die nächsten Schritte ablaufen werden. Momentan gehe es um die Grundlagen der Bauleitplanung, also beispielsweise, wie dicht oder wie hoch gebaut wird, welche Freiflächen es geben wird oder wie man Stellplätze sichern kann. Erst später werden Fragen zur genauen Nutzung, Architektur und Parzellierung geklärt.

Jedenfalls solle das Gelände Wohnungen für alle Lebenslagen bieten. In Tittmoning besteht vor allem Bedarf an kleineren Wohnungen, nachdem in den vergangenen Jahren der Bau von Einfamilienhäusern vorangetrieben worden sei. Für viel Diskussion sorgte das Thema Stellplätze. Ganz sicher werde es Tiefgaragen geben, aber das Ausmaß stehe noch nicht fest, hieß es. Zur Debatte steht auch eine Quartierstiefgarage, in der auch Bewohner der Altstadt parken könnten. So würden auch die Wohnungen am Stadtplatz attraktiver gemacht. Für große Diskussion sorgte die verkehrstechnische Erschließung des Geländes. − kerMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 27. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.