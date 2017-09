"Krasse Sachen": Mit "Junge Leute helfen" auf dem Balkan

Für etwa eine Woche reicht eine der Kisten für eine Familie, die die Gruppe von "Junge Leute helfen" verteilte: Darin finden sich zum Beispiel Zwiebeln, Dosen, Nudeln, Reis, aber auch Zahnbürsten. Andreas Ertl ist der Zweite von rechts. − Foto: privat Für etwa eine Woche reicht eine der Kisten für eine Familie, die die Gruppe von "Junge Leute helfen" verteilte: Darin finden sich zum Beispiel Zwiebeln, Dosen, Nudeln, Reis, aber auch Zahnbürsten. Andreas Ertl ist der Zweite von rechts. − Foto: privat



Mit der Schule war er fertig, das FSJ hatte noch nicht begonnen: Wie viele Jugendliche und gerade Erwachsene hatte Andreas Ertl im Sommer viel freie Zeit. Und wie viele andere nutzte er sie, um sich einen Teil der Welt anzusehen; allerdings nicht als Tourist. Statt mit Zelt und Reiseführer war der 18-Jährige mit Möbellastern und Bananenkisten unterwegs.

Mit einer Gruppe der Organisation "Junge Leute helfen", die der Obinger Hubert Zeltsperger vor 25 Jahren mitgegründet hat (siehe auch Textende), reiste Ertl im Sommer zwei Wochen lang durch fünf Balkanländer: Albanien, Bosnien, Kroatien, das Kosovo und Montenegro. Mit Zeltsperger sind seine Eltern befreundet, in früheren Jahren sind schon zwei seiner Cousins mitgefahren.

Die rund 40 Jugendlichen und ihre Betreuer verteilten Kisten voller Lebensmittel und Hygieneartikel oder auch Ziegel für den Hausbau an Familien, halfen mal auf einer Baustelle und mal in einem Kloster beim Holzhacken, strichen eine Kapelle und unterhielten sich mit den Menschen, bei denen sie Station machten – meist über Dolmetscher. Ertls Gruppe lud zwei 40-Tonner-Ladungen ab, die vor allem aus Möbeln bestanden. Auch Nutztiere wie Kühe bringen die Helfer mit. "Das soll in den Gebieten die Ärmsten erreichen", erklärt er. Bei manchen Familien machte der Konvoi nicht zum ersten Mal Halt.

Auf "krasse Sachen" habe er sich eingestellt, erinnert sich der 18-Jährige. "Man sieht schon extreme Armut. Dinge, die man in einem normalen Urlaub nicht sieht."