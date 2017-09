Baustelle mit gewaltigem Ausmaß

Bereits klare Konturen nimmt beim neuen Kreisverkehr in Kreuzstraße die Verschwenkung der Straße aus Richtung Waltlham an. − Foto: uk Bereits klare Konturen nimmt beim neuen Kreisverkehr in Kreuzstraße die Verschwenkung der Straße aus Richtung Waltlham an. − Foto: uk



Anfang September hat sich Kreuzstraße in eine Großbaustelle verwandelt. Der Grund: An der Kreuzung der Staatsstraßen 2357 und 2360 entsteht ein Kreisverkehr, der den Unfallschwerpunkt entschärfen soll. Die Kreuzung wird für 880000 Euro in einen Kreisverkehr mit 45 Meter Durchmesser umgebaut. Damit werde die unfallträchtige Kreuzung, so das Staatliche Bauamt, entschärft und die Verkehrssicherheit wesentlich verbessert. Es wird auch zwei neue Bushaltestellen und neue Gehwege geben. Die Planung enthält auch eine mögliche Geh- und Radwegverbindung nach Schnaitsee.

Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung verschafften sich die Ratsmitglieder einen Überblick über den Baufortschritt. So weit wie möglich – die Baumaßnahme liegt ja nicht in der Hand der Gemeinde – erläuterten Bürgermeister Thomas Schmidinger und Geschäftsleiter Thomas Perreiter die Baumaßnahme, die so ihre Aussage, nach Plan verlaufe. − ukMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 27. September, im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.