Wohnhaus in Chieming abgebrannt - 650.000 Euro Schaden +++ Fotos

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kam es in Chieming im oberbayerischen Landkreis Traunstein in der Hauptstraße zu einem Wohnhausbrand. Bei Eintreffen der Polizeieinsatzkräfte befand sich das Mehrfamilienhaus bereits im Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die neun Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits in Sicherheit. Es wurde keiner der Bewohner verletzt. Bei dem Einsatz erlitten aber zwei der Feuerwehrmänner leichte Verletzungen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr Chieming mit Unterstützung der umliegenden Feuerwehren unter Kontrolle gebracht. Insgesamt waren 218 Feuerwehrleute im Einsatz, wobei zwei von ihnen leichte Verletzungen durch das Einsatzgeschehen erlitten. Des Weiteren waren 20 Sanitäter des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Hauptstraße musste durch die Feuerwehr für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 650.000 Euro. Über die genaue Brandursache kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Kriminalpolizei Traunstein geführt. -red