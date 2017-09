Motorradfahrer (17) von Güllewagen überrollt und tödlich verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag in Gstadt ereignet. Symbolfoto: Wolf Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag in Gstadt ereignet. Symbolfoto: Wolf



Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindebereich Gstadt am Chiemsee im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist am späten Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Pittenhart (Landkreis Traunstein) tödlich verletzt worden. Ersten Informationen zufolge war er unter einen Güllewagen geraten.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 60-jähriger Eggstätter um kurz nach 17 Uhr mit seinem Bulldog samt angehängtem Güllefass auf der Staatsstraße vom Kreisverkehr Weisham kommend in Richtung Seebruck. An der Abzweigung nach Aich bog er nach links ab. In diesem Moment wollte ihn vermutlich der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad überholen. Als er sah, dass der Bulldog abbiegen wollte, bremste er stark ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Er geriet unter die Räder des Güllewagens und wurde von diesen überrollt. Der 17-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die Staatsstraße war für zwei Stunden komplett gesperrt. Zur Absperrung und Umleitung war die Feuerwehr Eggstätt eingesetzt. Da bei dem Bulldogfahrer laut Polizei Verdacht auf Alkoholisierung bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. − pnp