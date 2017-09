900 Gramm Marihuana: Polizei schnappt Rauschgifthändler

In der Wohnung des 33-Jährigen wurden mehrere Einweckgläser mit rund 870 Gramm Marihuana gefunden. - Foto: Polizei In der Wohnung des 33-Jährigen wurden mehrere Einweckgläser mit rund 870 Gramm Marihuana gefunden. - Foto: Polizei



Die Polizeiinspektion Trostberg stellte bei einem regionalen Rauschgifthändler circa 900 Gramm Marihuana sicher. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Traunstein führt nun die Ermittlungen gegen den 33-jährigen Mann wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge.

Ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Chemnitz, der am 13. September an der Wohnadresse des 33-jährigen vollzogen wurde, führte die Beamten der Polizeiinspektion Trostberg auf die Spur des regionalen Drogenhändlers. In der Wohnung des deutschen Staatsangehörigen konnten mehrere Einweckgläser mit rund 870 Gramm Marihuana sowie verschiedene Rauschgiftutensilien, die auf einen Handel schließen lassen, aufgefunden werden. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den sichergestellten Gegenständen der Kriminalpolizei Traunstein zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

Wie sich während der Ermittlungen durch das Fachkommissariat Rauschgift in den vergangenen Tagen herausstellte, dürfte der 33-jährige Tatverdächtige das Marihuana in Ostdeutschland erworben haben. Ein Teil war wohl für den Eigenkomsum, der andere Teil für den Verkauf auf dem regionalen Markt bestimmt.

Das sichergestellte Rauschgift wurde dem Bayerischen Landeskriminalamt für kriminaltechnischen Untersuchungen übersandt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den 33-Jährigen sind vorerst abgeschlossen. Die Anzeige wurde zuständigkeitshalber der Staatsanwaltschaft Traunstein vorgelegt. - red