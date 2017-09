Ruderverein feiert 25-Jähriges – Und weiht neues Bootshaus ein

Zahlreiche Gäste waren zur Feier des Rudervereins an den Waginger See gekommen. − Foto: Eder Zahlreiche Gäste waren zur Feier des Rudervereins an den Waginger See gekommen. − Foto: Eder



Schönes Wetter und der spiegelglatte Waginger See vor dem neuen Bootshaus waren der ideale Rahmen für die Feier des Waginger Rudervereins aus einem doppelten Anlass: 25-jähriges Bestehen und Einweihung des neuen Gebäudes. Ein Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Historie, Grußworte und Ehrungen sowie die kirchliche Segnung bildeten die Hauptpunkte des Festes, das von der Waginger-See-Musi umrahmt wurde und an das sich ein gemeinsames Essen anschloss.

Holger Osterkamp, seit neun Jahren Vorsitzender des Rudervereins, ließ Gegenwart und Vergangenheit kurz Revue passieren, indem er, wie er "androhte", "nur auf die wesentlichen 156 Ereignisse etwas ausführlicher eingehen" wolle. So begann die Palette der Erinnerungen bei Albert Krumscheid und Peter Polklesener, die sich seinerzeit regelmäßig zum Rudern trafen, schließlich beim Waginger Segelclub eine Heimat gefunden und dort 1992 eine Ruderabteilung gegründet hatten. Ein erster Unterstand wurde gebaut, 1993 verfügte die Abteilung schon über 13 Boote, und mit 54 Mitgliedern wurde schließlich die Trennung vom Segelverein beschlossen und ein eigener Verein, der Waginger Ruderverein e.V., gegründet.

2011 war das Jahr, in dem das Projekt Bootshaus-Neubau erstmals der Mitgliederversammlung vorgestellt worden war – mit positiver Resonanz. Dann "dauert es gut drei Jahre und drei Entwurfs- und Genehmigungsvarianten, bis im Juli 2014 die Realisierung beschlossen und schließlich im November 2015 die Gründungsarbeiten beginnen", so Osterkamp in seinem Rückblick.