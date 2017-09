DAV Tittmoning feiert 50 Jahre – Auftakt auf dem "Außenposten"

"Das Kind hat sich gut entwickelt", findet Hannes Höfer (von links), Vorsitzender der Laufener Sektion. Mit Schatzmeisterin Gabi Höfer-Jani überreichte er ein Geschenk an Tittmonings Schatzmeister Stefan Di-Qual und Vorsitzenden Sebastian Stoib. − Foto: red "Das Kind hat sich gut entwickelt", findet Hannes Höfer (von links), Vorsitzender der Laufener Sektion. Mit Schatzmeisterin Gabi Höfer-Jani überreichte er ein Geschenk an Tittmonings Schatzmeister Stefan Di-Qual und Vorsitzenden Sebastian Stoib. − Foto: red



Schon seit 1923 gibt es in Tittmoning einen Alpenverein. Damals entschlossen sich 14 Bürger der Stadt, der Sektion Laufen beizutreten. So wurde die "Alpenvereins-Ortsgruppe Tittmoning in der Sektion Laufen" gegründet. Es folgten ereignisreiche Jahre mit Ski- und Klettertouren, Skirennen und Bergwanderungen. Die Ausrüstung war einfach, die Anfahrt erfolgte mit Fahrrad und Zug. 1966 wurde auf Anregung des damaligen Tittmoninger Arztes Dr. Karl-Heinz Springer, Wart der Gleiwitzer Hütte, eine Bergtour dorthin unternommen.

Da die Sektion Gleiwitz die Hütte nicht mehr eigenständig betreuen konnte, wurde den Tittmoningern die Übernahme der Hütte in Aussicht gestellt. Daraufhin befürwortete eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 7. September 1967 die Gründung einer eigenständigen Sektion. Die Laufener hatten keine Einwände und so wurde mit 239 Mitgliedern die DAV-Sektion Tittmoning aus der Taufe gehoben. Veränderungen gab es durch die Verwaltungsarbeit, die vorher die Laufener erledigten, und die arbeitsintensive Betreuung der Hütte. Viele Arbeitsstunden wurden bei der Renovierung geleistet.

Um geänderten Anforderungen gerecht zu werden, wurde 2015 der sanitäre Anbau an die Gleiwitzer Hütte in Angriff genommen. Nach intensiven Vorbereitungen sei in kürzester Zeit und mit viel Eigenleistung der alte Anbau abgerissen und der neue angebaut worden, erklärte Stoib. Außerdem wurde die Küche mit Edelstahl ausgestattet.

Bürgermeister Konrad Schupfner lobte den größten Verein Tittmonings, der sich mit seinen über 1500 Mitgliedern mehr als sehen lassen könne. Den Anstieg zur Gleiwitzer Hütte empfinde er zwar "immer weiter und anstrengender", aber ein Besuch auf Tittmonings "südlichstem Außenposten" sei immer ein schönes Erlebnis. − redMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 28. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.