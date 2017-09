G’wandladen voll: Kein Platz mehr für Sommerkleidung

Das Team vom G’wandladen: (vorne von links) Elke Conrady, Erika Kurfürst, (hinten von links) Michaela Stockhammer, Erna Reschberger, Monika Riedel und Maria Schweiger mit Bürgermeister Hans-Jörg Birner. −Foto: privat Das Team vom G’wandladen: (vorne von links) Elke Conrady, Erika Kurfürst, (hinten von links) Michaela Stockhammer, Erna Reschberger, Monika Riedel und Maria Schweiger mit Bürgermeister Hans-Jörg Birner. −Foto: privat



Aufgrund von prall gefüllten Regalen kann der G’wandladen derzeit keine Sommerkleidung mehr annehmen. "Die nimmt uns einfach zu viel Platz weg, den wir derzeit für die warme Winterkleidung brauchen", teilt die in der Gemeinde für Sozialwesen, den Sozialfonds und den G’wandladen zuständige Michaela Stockhammer mit. "Wir bitten um Verständnis und würden uns freuen, sommerliche Kleidungsstücke Ende des Winters wieder entgegennehmen zu dürfen."

Aktuell dominieren Trachtensachen und Kleidung für die kalten Tage das gut sortierte Angebot im Laden, das zusammengefaltet in den Regalen liegt oder an den Kleiderständern hängt.

Das zentral gelegene Geschäft mit seinen großen Schaufenstern, in dem alles schlicht und funktional gehalten ist, bietet auf rund 75 Quadratmetern eine große Auswahl an gut erhaltener Kleidung, an Wäsche, Schuhen und an Hausrat.

Nachdem ein gewisser Anteil des Erlöses für den Unterhalt der Räume an der Laufener Straße abgezweigt ist, fließt der große Teil des Geldes dann in den Sozialfonds der Gemeinde Kirchanschöring.

Der G’wandladen hat immer dienstags von 14.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr, freitags 14.30 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Krankheitsbedingt bleibt der Laden aber den ganzen Monat Oktober über an den Donnerstagen geschlossen. − acMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 28. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.