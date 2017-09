Bio-Obstanger: Landkreis lehnt Mitfinanzierung ab

Praktisch alle Obstanger in der Region erfüllen bereits die von der EU geforderten Bio-Kriterien. Unser Bild entstand in Marquartstein. − Foto: Tourist Info Schleching Praktisch alle Obstanger in der Region erfüllen bereits die von der EU geforderten Bio-Kriterien. Unser Bild entstand in Marquartstein. − Foto: Tourist Info Schleching



Höhere Verkaufserlöse für ihre Ernte winken den Besitzern von Streuobstangern, wenn sie ihre Obstbäume als "Bio" zertifizieren lassen. Statt derzeit zehn bis zwölf Euro könnten sie 22 bis 24 Euro je Doppelzentner bei den vier großen Keltereien im südostbayerischen Raum erzielen. Der Kreisausschuss unter Vorsitz von Landrat Siegfried Walch (CSU) begrüßte eine Bio-Zertifizierung, wird aber nicht in die Finanzierung einsteigen. Einstimmig lehnte das Gremium am Mittwoch ab, für die Anschubfinanzierung eines neuen Leader-Kooperationsprojekts in den Landkreisen Traunstein und Rosenheim einzuspringen. Der Grund: Dafür seien einzig die Gemeinden zuständig. Nach reger Diskussion präsentierte Sepp Hohlweger (Grüne) einen denkbaren Weg – das Projekt in die Hände des Landschaftspflegeverbandes zu legen. Der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege könne es als Landkreisbeitrag begleiten, beschloss der Kreisausschuss ergänzend.

Die Idee geht auf den Verein "Streuobstinitiative Chiemgau" zurück, der die fünfjährige Trägerschaft für das Projekt bis 2022 übernehmen würde und als Kooperationspartner die lokalen Leader-Aktionsgruppen Chiemgauer Seenplatte, Chiemgauer Alpen sowie Mangfalltal-Inntal im Auge hat. Unterstützend mit von der Partie sollen die Fachberatungen für Gartenkultur und Landespflege an den beiden Landratsämtern sein. − kdEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 26. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.