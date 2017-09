Kultusminister Spaenle eröffnet morgen die Truna

Der Truna-Auftritt des Bauernverbandes dürfte wieder ein besonderer Besuchermagnet werden. − Foto: bjr Der Truna-Auftritt des Bauernverbandes dürfte wieder ein besonderer Besuchermagnet werden. − Foto: bjr



Die größte Gewerbemesse Südostbayerns, die Traunsteiner Truna, öffnet am morgigen Freitag ihre Tore. Bis zum Tag der deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, können sich die Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr ein Bild von der heimischen Wirtschaftsregion machen, die zu einer der stärksten im Bundesgebiet zählt. Über 200 Aussteller sind in der Chiemgauhalle und in zwölf weiteren Zelthallen dabei, erwartet werden mehrere zehntausend Besucher.

Die Eröffnungsfeier beginnt am Freitag, 29. September, um 10 Uhr. Festredner ist der bayerische Staatsminister für Bildung, Kultus, Wissenschaft und Kunst, MdL Dr. Ludwig Spaenle. Er wird sich nach dem Eröffnungsakt mit den Ehrengästen und Organisatoren vom Gewerbeverband Traunstein und Umgebung sowie der "Traunstein erleben" GmbH auf einen Messerundgang begeben.

Der Messeauftritt des Landratsamts dürfte wie der des Bauernverbandes wieder ein besonderer Besuchermagnet werden. Mit an Bord ist auch die Stadt Traunstein mit den Themenschwerpunkten Fairtrade, Tourismus, Jugend, Senioren und Saline.

Eine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 28. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.