Neue Pläne für Freibad-Umbau in Traunreut ab 2019 vorgestellt

So könnte das neue Freibad einmal aussehen. −Plan: Stadtwerke. So könnte das neue Freibad einmal aussehen. −Plan: Stadtwerke.



Eine neue Planung für die weitere Sanierung des Franz-Haberlander-Freibades in Traunreut wurde jetzt im Werkausschuss vorgestellt. Demnach sollen nun voraussichtlich ab 2019 das Technikgebäude, ein Kinderplantschbecken samt Wasserspielplatz, eine Breitrutsche und ein Sprungbecken samt Turm neu gebaut sowie das Schwimmerbecken verbreitert und mit Edelstahl ausgekleidet werden. Die Kosten würden rund 4,9 Millionen Euro betragen.

Das Umkleidegebäude soll erst später saniert oder neu gebaut werden, dann könnte die Gastronomie an den nordwestlichen Bereich und der Haupteingang an den nordöstlichen Bereich des Gebäudes verlegt werden.

Die Stadtwerke haben mit Dipl.-Ing. Thomas Pickel aus Haar bei München ein neues Planungsbüro beauftragt, um eine optimale Planung der Badsanierung zu erreichen. Nach der Anregung von Bürgermeister Klaus Ritter, den Gastronomiebereich an das Nordwest-Ende des Umkleidegebäudes zu verlegen und damit im nordöstlichen Bereich einen ebenerdigen Freibadzugang zu ermöglichen, eröffneten sich neue Perspektiven für die Planung.

Der Fachplaner schlug vor, die Becken gleich zusammen mit dem Technikgebäude neu zu bauen. Dies mache Sinn, weil die Leitungen zu den Edelstahlbecken eine andere Dimensionierung und Lage hätten, wie die bisherigen Leitungen. Andernfalls müssten die neuen Rohre verlegt und bis zum Neubau der Becken trocken gelassen werden: "Dann wäre aber auch bis zur Inbetriebnahme die Gewährleistungszeit verstrichen."

Andreas Lohr wies außerdem daraufhin, dass das Schwimmerbecken schon in einem sehr desolaten Zustand sei und nur mit Mühe immer wieder für die neue Saison auf Vordermann gebracht werden könne: "Ich kann keine Garantie geben, dass das Becken noch drei bis vier Jahre hält", so der Bäderleiter, der an die Probleme mit dem Handlungsbedarf beim undichten Nichtschwimmerbecken erinnerte. − hr

