Klebstoff-Anschlag auf Inkasso-Stromzähler

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Ein sogenannter Inkasso-Stromzähler der Stadtwerke Trostberg ist in der Lindacher Straße 38 zerstört worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 23. August und 21. September Klebstoff auf den Zähler geschmiert und ihn so unbrauchbar gemacht, Der Sachschaden beläuft sich auf 650 Euro. Bei Inkassozählern müssen Kunden, ähnlich wie beim Prepaid-Prinzip von Telefonen, im Voraus ein Guthaben für den Strom entrichten, den sie verbrauchen. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter 08621/98420 entgegen. − tt