Marihuanapflanzen in Maisfeld entdeckt

In Obing wird der Drogenmissbrauch buchstäblich an der Wurzel bekämpft : Wie die PI Trostberg am Mitttwoch mitteilte, hat ein Landwirt am Montag in seinem Maisfeld zwei rund zwei Meter große Marihuanapflanzen entdeckt. Die Beamten stellten die Cannabisgewächse sicher. Das Maisfeld befindet sich in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Schalkham – neben dem Feldweg in Richtung Pfaffing.

Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Wer der oder die illegalen "Hobby-Gärtner" sind, ist noch unklar. Die Polizei Trostberg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können – unter Tel. 08621/9842 - 0. − tt