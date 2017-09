DJK: 800 Euro für die Lebenshilfe

Die DJK Kammer hat bei ihrem Vereinsfest ein inklusives Benefiz-Fußballspiel veranstaltet, an dem Spieler mit und ohne Behinderung teilnahmen und großen Spaß hatten. Der Erlös der Veranstaltung ging an die Lebenshilfe-Kreisvereinigung Traunstein. Fußball-Abteilungsleiter Martin Hobmaier (links) und DJK-Vorsitzender Herbert Baumgartner übergaben einen symbolischen Scheck über 800 Euro an Annemarie Funke. Die Lebenshilfe-Geschäftsführerin dankte für die Spende und betonte, dass das Geld für die Sportförderung der Menschen mit Behinderung verwendet werde. Regelmäßig nehmen bereits Lebenshilfe-Sportler an den Special Olympics teil. Langfristiges Ziel von Funke wäre es, ihnen auch inklusiven Sport in Vereinen an den Orten zu ermöglichen, wo die Lebenshilfe Wohnheime betreibt. − mix/Foto: Mix