Golfclub Chieming kürt beste Nachwuchsgolfer

Im Golfclub Chieming ist die Jugend-Clubmeisterschaft ausgetragen worden. Um den Titel bei den Jüngsten kämpften sieben Kinder, die an zwei Tagen je neun Löcher von den "Junior-Tees" spielten. Den Titel bei den Größeren spielten 14 Jugendliche über zwei 18-Loch-Runden aus. Bei gutem Wetter präsentierte sich der Platz an beiden Tagen in sehr gutem Zustand.

Den Titel von den "Junior-Tees" sicherte sich nach zwei konstant guten Runden Maximilian Bernd vor Johanna Lackerbauer, die ihr Handicap in der zweiten Runde von 52 auf 49 verbessern konnte. Nach zwei stabilen Runden von 88 und 89 Schlägen holte Simon Hounsgaard den Titel des Jugend-Clubmeisters. Felix Bück (vier Schläge mehr) und Luca Mayer (acht Schläge mehr) erreichten die Plätze zwei und drei. Bei den Mädchen waren die Abstände etwas deutlicher: Emilie Stinn sicherte sich nach zwei konstanten Runden von 93 und 97 den Titel der Jugend-Clubmeisterin vor Stefanie Fischer und Katharina Crone. − red