Planung der B304 neu: Erhalt des Schwarzauer Wegs gefordert

Die Trasse der B304-Ortsumfahrung von Altenmarkt ist über die Dietl-Wiese (weiße Fläche in der Mitte "Au") geplant. Altenmarkt und Trostberg fordern eine Unterführung für den Schwarzauer Weg, der mittig hindurchführt. − Foto: Staatliches Bauamt Die Trasse der B304-Ortsumfahrung von Altenmarkt ist über die Dietl-Wiese (weiße Fläche in der Mitte "Au") geplant. Altenmarkt und Trostberg fordern eine Unterführung für den Schwarzauer Weg, der mittig hindurchführt. − Foto: Staatliches Bauamt



Der Trostberger Stadtrat hat in der Sitzung am Mittwochabend die aktualisierte Planung des zweiten Bauabschnitts der Ortsumfahrung Altenmarkt, die an den Anschlusstellen auch Trostberger Stadtgebiet betrifft, besprochen. Das Bundesverkehrsministerium hatte die Überarbeitung des Plans aus dem Jahr 2010 veranlasst. Die Stadt wird in ihrer Stellungnahme vor allem die aus dem Plan entfernte Wege-Unterführung auf der Dietl-Wiese beanstanden.

Für den Teilabschnitt von Pirach bis zum Anschlusspunkt der B304-Umfahrung an die B299 in Mögling wurden die wesentlichen Änderungen vorgestellt. Der Überholfahrstreifen, der ursprünglich schon im Bereich Dietlwiese geplant gewesen war, wurde in der Überplanung in Fahrtrichtung Süden "zur Flächenreduzierung", wie es heißt, verkürzt: Erst im eigentlichen Steigungsbereich beim Hangaufstieg in Nock soll die Fahrbahn dreistreifig werden. Dafür kam aber in Fahrtrichtung Norden ein Überholstreifen zwischen nördlich von Ziegelstadl bis auf Höhe Stöttling hinzu.

Außerdem wurde im überarbeiteten Vorentwurf aus Kostengründen auf eine Unterführung des öffentlichen Fuß- und Radweges zwischen Trostberg und Altenmarkt (Schwarzauer Weg) verzichtet. Der Weg soll umgeschwenkt werden, 300 Meter entlang der Stzraßenböschung weiterlaufen, unter der neuen Alzbrücke hindurch und auf den Ursprungsweg zurückgeführt werden. Dies würde einen Umweg von rund 600 Meter bedeuten.

Die Stadtverwaltung Trostberg legte drei Einwände gegen die Änderungen vor. Die Verlegung des Schwarzauer Weges mit einer Verlängerung von 600 Metern sei nur schwer zu vermitteln. Die direkte Wegeverbindung, die auch Teil des Schulweges zwischen Altenmarkt und Trostberg ist, sei unbedingt zu erhalten.

Einen ausführlichen Artikel über die Änderungen und die Diskussion im Stadtrat lesen Sie am Freitag, 29. September, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.