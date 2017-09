Tanzende Kühe sind in der Manege in Traunreut zu sehen

Die beiden Kühe Heidi und Milka werden in der Manege auftreten, einige Traunreuter Kinder freunden sich schon mit ihnen an. − Foto: mix Die beiden Kühe Heidi und Milka werden in der Manege auftreten, einige Traunreuter Kinder freunden sich schon mit ihnen an. − Foto: mix



Der Circus Carelli gastiert dieses Wochenende in Traunreut und hat sein Zelt auf der Wiese neben dem Kaufland aufgeschlagen. Der große Zirkus mit 70 Tieren und 40 Artisten verspricht laut Programm "Eine Reise ins Wunderland". Von Freitag bis Dienstag finden neun Vorstellungen statt. Am Freitagabend um 18 Uhr ist große Galapremiere.

Der Circus Carelli ist zum zweiten Mal in Traunreut und hat das letzte Engagement vor zwei Jahren in guter Erinnerung. Damals stand er noch auf dem Festplatz und die Vorführungen waren alle sehr gut besucht. Der jetzige Standort ist zwar kleiner, das große, beheizte Zelt für 800 Besucher und einige Wagen drum herum haben gerade so Platz. Ein großer Vorteil ist allerdings laut Francesco Spindler die Tatsache, dass die Tiere auf der angrenzenden Wiese grasen und sich satt fressen können, es muss nicht eigens Futter für sie herangeschafft werden.

Das Programm, das ab in der Manege in Traunreut gezeigt wird, ist neu und auch viele der 40 internationalen Artisten waren vor zwei Jahren in Traunreut noch nicht dabei. Als Attraktion und Besonderheit in einem Zirkus kündigt Francesco Spindler die beiden "tanzenden Kühe Heidi und Milka" aus Oberbayern an. Daneben sind in der Manege und in der Tierschau 40 Pferde zu sehen, zehn Kamele, ein Esel, eine Hundeshow und die hohe Schule der Reitkunst. Die internationalen Artisten, die aus Monte Carlo, Cuba, Österreich, Moskau und anderen Ländern stammen, zeigen Artistik höchster Qualität und der Musikclown Timmy sorgt für so manchen Lacher.

Los geht es mit den Vorstellungen am morgigen Freitag, 29. September, mit der großen Galapremiere um 18 Uhr. Weitere Vorführungen sind am Samstag und am Montag um 15.30 und 19.30 Uhr, am Sonntag und Dienstag um 11 und 15 Uhr. Am Sonntagnachmittag ist "Muttitag", an dem alle Muttis freien Eintritt haben, und am Montagnachmittag ist großer Familientag mit einem Eintrittspreis von zehn Euro auf allen Plätzen. Die Zirkuskasse hat täglich ab 11 Uhr geöffnet.

