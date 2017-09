Wahllokal für gehbehinderte Senioren nur schwer erreichbar

Ein Wahltaxi vom Pur Vital zum nahegelegenen Wahllokal im Gymnasium hatte Reinhard Wessely (Zweiter von rechts) von der Eigenheimervereinigung Traunreut mit der Rikscha angeboten. Am Gymnasium hatten aber Rollstuhlfahrer Schwierigkeiten in die Schule zu kommen, weil der Aufzug abgesperrt war. − Foto: Wessely Ein Wahltaxi vom Pur Vital zum nahegelegenen Wahllokal im Gymnasium hatte Reinhard Wessely (Zweiter von rechts) von der Eigenheimervereinigung Traunreut mit der Rikscha angeboten. Am Gymnasium hatten aber Rollstuhlfahrer Schwierigkeiten in die Schule zu kommen, weil der Aufzug abgesperrt war. − Foto: Wessely



Nicht optimal gelaufen ist die Zuordnung der Wähler zu den Wahllokalen für die Bewohner des Pur Vital am vergangenen Sonntag. Obwohl in ihrem Seniorenheim ein Wahllokal eingerichtet war, wurden sie laut Wahlschein zur Stimmabgabe im einige hundert Meter entfernten Johannes-Heidenhain-Gymnasium aufgefordert. Dort konnten die zum Teil gehbehinderten Senioren nur unter erschwerten Bedingungen das Wahllokal erreichen, weil der dafür nötige Aufzug abgesperrt war.

Wie Wahlleiter Werner Arndt auf Anfrage der Heimatzeitung erklärte, gab es mehrere Komplikationen: "Im Pur Vital wurde für die Bundestagswahl ein Wahllokal eingerichtet, damit auch die dort wohnenden Personen im Hause wählen können. Seit der Kommunalwahl 2014 war im Pur Vital jeweils ein eigener Stimmbezirk eingerichtet. Durch ein Versehen bei der Stimmbezirkseinteilung wurde jedoch die Adresse ,Adalbert-Stifter-Straße. 27‘ (also das Pur Vital, Anmerkung der Redaktion) dem Stimmbezirk am Johannes-Heidenhain-Gymnasium zugeordnet."

Wie Arndt betont, sei dies auch nach dem Versand der Wahlbenachrichtigungskarten für die Bundestagswahl im August aufgefallen: "Wir haben Kontakt zum Pur Vital aufgenommen und zwei Möglichkeiten für die Bewohner des Hauses zur einfachen Wahldurchführung erklärt. 1. Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Bewohner oder 2. Beantragung eines Wahlscheins zur Stimmabgabe im Wahllokal des Pur Vital (mit Wahlschein ist die Wahl in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlkreises 225 Traunstein möglich). Die Vertretung der Heimleitung hat dieses Vorgehen aktiv unterstützt und die Mithilfe bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen oder des Wahlscheins für die Bewohner zugesichert."

Der Pur Vital-Leiter sei nach seinem Urlaub über dieses Gespräch informiert worden und habe ebenfalls seine Unterstützung zugesichert, dass die Wahl für die Bewohner ohne Umstände ermöglicht werde. Offenbar haben aber nicht alle Bewohner des Seniorenheimes diese Nachricht erhalten. − hr