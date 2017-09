Wie kann man das Schwimmbad-Defizit eindämmen?

Wie können die ausufernden Defizite des Erlebnis-Warmbades in Traunstein gestoppt werden? Damit beschäftigte sich am Donnerstag der Traunsteiner Stadtrat. − Foto: Wittenzellner Wie können die ausufernden Defizite des Erlebnis-Warmbades in Traunstein gestoppt werden? Damit beschäftigte sich am Donnerstag der Traunsteiner Stadtrat. − Foto: Wittenzellner



Die Stadtverwaltung Traunstein hat vom Stadtrat den Auftrag, die städtischen Verlustbringer auf Einsparpotenziale zu untersuchen. Einer davon ist das Erlebnis-Warmbad, das im vergangenen Jahr inklusive kalkulatorischer Kosten ein Defizit von rund 700.000 Euro verzeichnet und ein tiefes Loch in den städtischen Geldsäckel gerissen hat.

Über 86.000 Besucher im vergangenen Jahr waren eine stattliche Zahl, die Akzeptanz für das Bad in der Bevölkerung ist hoch.

Auf der Suche nach Einsparpotenzialen ist man unter anderem auf eine Absenkung der Temperaturen gekommen, was aber früher oder später die Berechtigung der Bezeichnung "Warmbad" in Frage stellen würde. Das Stoppen des Wasserverlustes, der pro Tag bei bis zu 30 Kubikmeter im Sportbecken beträgt, würde zwar eine Ausgabenreduzierung von über 6000 Euro pro Jahr ermöglichen. Gleichwohl wäre die Sanierung der Beckenköpfe (Beckenumfang) mit einer Investition von über einer halben Million Euro verbunden, weshalb man sich in den vergangenen Jahren immer wieder gegen eine Sanierung entschieden hat.

Auch die Wasserrutsche macht Sorgen. Eine der Hauptattraktionen, die heuer bereits einmal während des Badebetriebes gesperrt wurde, weil der TÜV die Stahlkonstruktion bemängele, muss in der nächsten Zeit saniert werden. Kostenschätzungen belaufen sich auf mindestens 165.000 Euro. Ein Rückbau der Rutsche würde wohl das "Erlebnis" im Namen des Schwimmbades und im Empfinden so mancher begeisterter Rutscher kosten und, so die Befürchtung, einen Besucherrückgang bewirken.

Auch wurden Überlegungen angestellt, keine Auszubildenden mehr einzustellen, an Schlechtwettertagen zu schließen, eine kürzere Saison und kürzere tägliche Öffnungszeiten anzubieten und die zuletzt 2014 erhöhten Eintrittspreise nochmal anzuheben.

In den Nachbarstädten Traunreut und Trostberg betreiben deren Stadtwerke die Freibäder. Eine Trägerschaft durch privatrechtlich geführte Stadtwerke könne insbesondere steuerliche Vorteile bieten, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage. Man sei im Gespräch mit den Traunsteiner Stadtwerken, wurde betont. Der Stadtrat nahm von der Situation Kenntnis, die das Gremium und die Stadtverwaltung wohl auch in den kommenden Jahren immer wieder begleiten wird. − awiMehr dazu lesen Sie am 30. September in der Heimatzeitung.