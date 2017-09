Mit und für die Menschen: Schwester Canisia erzählt von ihrer Arbeit

Vor einem riesigen Ameisenhügeln hat sich Schwester Canisia mit Helferinnen aufgestellt. Aus den Türmen werden Ziegel hergestellt. − Foto: privat Vor einem riesigen Ameisenhügeln hat sich Schwester Canisia mit Helferinnen aufgestellt. Aus den Türmen werden Ziegel hergestellt. − Foto: privat



Wenn Schwester Maria Canisia Jahn von ihrem Einsatz in Sambia erzählt, merkt man, wie viel ihr ihre Arbeit dort bedeutet. Seit rund 60 Jahren setzt sich die gebürtige Fridolfingerin mit Leib und Seele für die Ärmsten der Armen in Afrika ein. Vor kurzem wurde die Ordensschwester, die sich derzeit auf Heimaturlaub befindet, in das Rathaus der Gemeinde Fridolfing eingeladen. Hier berichtete sie in mitreißender Weise von ihrer zweiten Heimat Sambia und zeigte Bilder, die den Zuhörern einen kleinen Einblick in ihr Leben gewährten.

Sambia, erzählt Jahn, ist ein Binnenstaat im Süden Afrikas. Es grenzt unter anderem an Angola, Botswana, Malawi und Namibia. Seit 1964 ist es unabhängig von Großbritannien und zählt derzeit rund 16 Millionen Einwohner. Sambia sei ein sonniges und friedliches Land, so die Schwester. Es habe noch nie Krieg geführt. "Aber alle anderen außen herum schon," fügt sie hinzu. Dies führe dazu, dass derzeit täglich rund 500 Flüchtlinge aus dem Sudan, Burundi oder dem Kongo in Sambia Schutz suchen. Fast ein Viertel der Bevölkerung sei katholisch.

Sambia ist eines der größten Abbaugebiete für Kupfer, führt die Nonne aus. Jedoch seien die Besitzer der Minen aus Kanada, der Schweiz, Indien, Großbritannien, Australien und Südafrika. Der größte Investor sei China, auch in der Landwirtschaft. Das meiste Geld aus den Minen fließt ins Ausland, das Land selbst bleibt arm. Jahn erklärte, dass die neue Regierung Sambias versuche, die Wirtschaft zu stärken.

Seit 1924 sind die Missions-Dominikanerinnen in Sambia tätig. "Wir sind mit den Menschen, für die Menschen. Wir bleiben in guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind keine Touristen. Dennoch sind wir nach all den Jahren immer noch Fremde." Ihre Arbeit in Afrika sei sehr wichtig, so die Schwester. "Wir sind dabei beim Aufbau der Nation." Sie und ihr Team sind in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Kinderheimen tätig.

