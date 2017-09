Märchenfest des Kreisjugendringes

Foto: privat Foto: privat



Am Dienstag, 3. Oktober, verwandelt sich der Jugendzeltplatz Chiemsee in Schützing bei Chieming wieder in eine Märchenwelt. Märchenerzähler, Mitmachtheater, Kasperltheater, ein Zauberer und Bauchredner laden zum Zuschauen und Entspannen ein. In der Hütte wird gebastelt und in einem Zelt geschminkt. Aus Luftballons entstehen Tiere oder Kronen für die kleinen Prinzen und Prinzessinnen. Gerne dürfen die Besucher kostümiert kommen. Hüpfburgen sorgen für genügend sportlichen Ausgleich. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt zahlen nur die Kinder. Erwachsene sind frei. − red