Irmi Feil und "ihre Herren" – Ein Zwischenbericht

Ihr früheres Wohnhaus hat Irmgard Feil vor rund eineinhalb Jahren umgebaut und dort Asylbewerber untergebracht. Das Ziel: Sie sollen eigenständig leben, "so gern wir sie bei uns haben". − Foto: Ertl Ihr früheres Wohnhaus hat Irmgard Feil vor rund eineinhalb Jahren umgebaut und dort Asylbewerber untergebracht. Das Ziel: Sie sollen eigenständig leben, "so gern wir sie bei uns haben". − Foto: Ertl



Als vor fast zwei Jahren hunderttausende Menschen auf der Flucht vor Krieg nach Deutschland kamen, war die Bundesregierung überfordert damit, alle unterzubringen. Irmgard Feil aus Tittmoning wollte damals helfen und einigen ein Dach über den Kopf bieten. In Mayerhofen stellte sie ein bisher von ihr und ihrer Familie als Wohnhaus genutztes Heim zur Verfügung. Viele Umbauten waren nötig, bevor das Landratsamt nach eingehender Prüfung auf Tauglichkeit grünes Licht für den Einzug von Asylbewerbern gab.

Mehr als eineinhalb Jahre und viele Arbeitsstunden später freut sich Feil, die mittlerweile in Burghausen lebt, dass die ersten ihrer Schützlinge den Weg ins selbstständige Arbeitsleben finden. Doch der Weg dahin sei nur durch den Einsatz vieler möglich gewesen, sagt sie, die ungern selbst im Fokus steht. Sie selbst sei schon immer sozial engagiert gewesen, sagt die 49-Jährige, die in der Firma ihres Mannes arbeitet. Aber erst durch einen Bekannten, der in Wien Heime betreibt, und durch die Aufrufe der Bundesregierung kam sie auf den Gedanken, ihr Haus in Mayerhofen zur Verfügung zu stellen.

Aber sie mache sehr viel mehr als nur das, erzählt Thomas Dannenmaier, der im Helferkreis für die Unterstützung bei der Arbeitssuche zuständig ist. Seit sie die jungen Männer bei sich aufgenommen hat, begleitet Feil "ihre Herren", wie sie die Bewohner ihres Hauses mit einem Schmunzeln nennt, bei allen Schritten ins selbstständige Leben, soweit es ihr neben Job und Familie möglich ist. Dabei arbeitet sie eng mit dem Helferkreis zusammen. "Ein Anruf genügt", lobt sie den Einsatz der Mitglieder.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 30. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.