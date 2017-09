Rückkehr in die Heimatstadt: Eine Liebe auf den zweiten Blick

Jahrelang lebte Manuela Federl in größeren Städten und reiste durch exotische Länder. Jetzt ist sie zurück in ihre Heimatstadt gekommen und hat hier einen Film gedreht, der sie persönlich sehr berührt hat. − Foto: privat Jahrelang lebte Manuela Federl in größeren Städten und reiste durch exotische Länder. Jetzt ist sie zurück in ihre Heimatstadt gekommen und hat hier einen Film gedreht, der sie persönlich sehr berührt hat. − Foto: privat



"Ich bin vor 15 Jahren weggezogen. Ich wollte raus aus dieser Stadt mit den grauen Häuserfassaden, dem bröckelnden Putz und dem aussterbenden Stadtkern. Ich wollte in der großen Stadt leben, viel reisen, die Welt sehen." Vor einiger Zeit kam Manuela Federl zurück. Sie beschloss, einen Film über ihre Heimatstadt Trostberg zu drehen. "Ich wollte herausfinden, ob die Stadt wirklich so grau ist. Ich wollte mein eigenes Vorurteil bestätigen", räumt sie heute, gut zwei Jahre später, ein. Der Film ist fertig. "Fremde Nachbarn" wird seine Premiere beim Filmfestival in Trostberg feiern.

"Seit dem Sommer 2015 beschäftige ich mich mit dem Projekt", erzählt die Filmemacherin und Fernsehjournalistin. Die 35-Jährige hat in den vergangenen Jahren hunderte Fernsehbeiträge zum Beispiel für Servus TV produziert und mit einem befreundeten Kameramann die mit dem "Short Plus Award" ausgezeichnete Flüchtings-Doku "100 Stunden Lesbos" gedreht. Für ihr neues, ganz persönliches Projekt hat sie sich seit eineinhalb Jahren mit acht Trostbergern immer wieder getroffen, hat mit ihnen Interviews geführt und sie im Alltag begleitet – natürlich mit Kamera. "Ich wollte für mich herausfinden, welche Menschen in Trostberg leben."



Sie besuchte Oskar Erdl, der quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit in seinem Buch- und Schreibwarenladen am Vormarkt anzutreffen ist. Sie beobachtete Helmut Stadler in seiner Werkstatt am Bahnhof, wo er wertvolle Instrumente baut. Sie traf Bernd Karmann tagsüber, also nicht nur beim Kneipenbesuch in der "Stiege". Sie lernte die zwei liebenswerten Gesichter von Astrid Schmid kennen, die als Schneiderin, aber auch als Clown tätig ist. Sie staunte über das Leben von Mona und Hies Vogel, die es sich in einem Taubenschlag gemütlich gemacht haben und Perlenketten herstellen. Sie befragte Sebastian Hausner, einen jungen Metzger der Firma Magg. Und sie lauschte den Gedichten und dem Trostberg-Lied von Rudi Herrmann.



Herausgekommen ist ein circa 80-minütiger Film mit den Outtakes, die am Ende noch angehängt wurden. "Ich bin schon sehr gespannt", sagt Manuela Federl. Premiere wird "Fremde Nachbarn" am Freitag, 27. Oktober, um 20.15 Uhr im Stadkino Trostberg feiern. Damit werden auch die ersten Trostberger Filmtage eröffnet, die Federl zusammen mit dem Stadtkino-Betreiber Christoph Loster zusätzlich auf die Beine gestellt hat.

