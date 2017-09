20. Truna eröffnet: Wirtschaftskraft und Vielfältigkeit

Er hielt die Festrede auf der 20. Truna: Minister Ludwig Spaenle. - Fotos: Wittenzellner Er hielt die Festrede auf der 20. Truna: Minister Ludwig Spaenle. - Fotos: Wittenzellner



Jubiläum für die Truna in Traunstein: Am Freitag öffnete die größte Gewerbemesse im südostbayerischen Raum zum 20. Mal ihre Tore. Bis Dienstag, 3. Oktober, präsentieren rund 200 Aussteller in 13 Hallen und auf dem Freigelände am Festplatz an der Siegsdorfer Straße ihre Produkte und Dienstleistungen.

Um 10 Uhr wurde die Messe mit dem symbolischen Durchschneiden eines Bandes eröffnet. Thomas Eberl, 1. Vorsitzender des Gewerbeverbandes Traunstein und Umgebung, betonte, dass man stolz sei, dass die Truna nun seit 1979 Bestand habe und man das Jubiläum begehen könne. Damals habe man mit zehn Zelten und 140 Ausstellern begonnen, nun komme man auf 13 Zelte und rund 200 Aussteller.

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle betonte, dass die Initiatoren, aber auch die Region stolz auf die Truna sein könnten. Er brach eine Lanze für die berufliche Bildung und wies darauf hin, dass über 400 Berufsbilder für junge, ausbildungswillige Menschen zur Verfügung stünden. Eine "Jahrhundertaufgabe" sei gemeistert worden, weil man im Rahmen des Flüchtlingsstroms über 70000 junge Leute an berufliche Schulen und Mittelschulen gebracht habe, sagte der CSU-Politiker. Er ermutigte die Wirtschaftsvertreter, sich der Aufgabe Digitalisierung unter dem Stichwort "Industrie und Handwerk 4.0" zu stellen.



Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel (SPD) nannte die Truna eine "Erfolgsgeschichte". Die Messe zeige eindrucksvoll "die Wirtschaftskraft und Vielfältigkeit" der Region. Landrat Siegfried Walch lobte die Unternehmer, die oft genug Mut und Risikobereitschaft bewiesen. CSU-Abgeordneter Dr. Peter Ramsauer lobte die heimische Wirtschaft, die sich in "hervorragender Verfassung befindet".

Das Angebot auf der Jubiläums-Truna zeigt wieder einen breiten Querschnitt des heimischen Handels und Handwerks. Während die Stadt Traunstein ihr zum Mitmachen einladendes Siegel "Fairtrade" präsentiert und Themen wie Jugend und Senioren herausstellt, stehen beim Landkreis Energie, Bildung und Tourismus im Vordergrund. Auch die Thematik Gesundheit kommt nicht zu kurz. In der Chiemgauhalle ist eine Land- und Forstwirtschaftsausstellung zu sehen.

Der Samstag steht ganz unter dem Motto "Wasser." Der Sonntag befasst sich mit der Thematik "Milchwirtschaft" – Wettmelken mit Spaßfaktor inklusive. Umfangreiche Angebote gibt es für Kinder, zusätzlich wird eine Kinderbetreuung angeboten. Die Halle 9 steht unter dem Stichwort "Heimat 4.0" und serviert jeden Tag ein anderes Thema rund um die Region. Von der Elektromobilität (Samstag) über den Tourismus (Sonntag), berufliche Perspektiven in der Region (Montag) zu regional produzierter Energie unter der Devise Biomasse (Dienstag) ist für jeden Tag ein eigenes Motto gesetzt.

Die Gewerbeschau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise liegen unverändert bei 5 Euro für Erwachsene. Jugendliche ab 14 Jahre zahlen 3,50 Euro, Kinder sind frei. Für Senioren über 65 Jahre wird am heutigen Samstag ein reduzierter Eintritt in Höhe von 2,50 Euro verlangt. Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe am Karl-Theodor-Platz, ein Shuttle-Bus zur Truna ist ebenfalls eingesetzt. − awi