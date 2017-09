60 Jahre voller Leidenschaft

Chorleiter Peter Emmer und die Leiterin des Musik- und Gesangvereins Kirchanschöring, Gabi Wavruska ernennen (Bildmitte) Ingrid Koslik, die seit genau 60 Jahren im Chor singt, zum Ehrenmitglied. − Foto: Caruso Chorleiter Peter Emmer und die Leiterin des Musik- und Gesangvereins Kirchanschöring, Gabi Wavruska ernennen (Bildmitte) Ingrid Koslik, die seit genau 60 Jahren im Chor singt, zum Ehrenmitglied. − Foto: Caruso



Mit einem bunten Mix schönster Klänge wussten neben den stimmgewaltigen und erfahrenen Sängerinnen und Sänger um Peter Emmert auch ihr schelmisch musizierender Partner Albert Geierstanger sowie das Ensemble der Rothler Stubnmusi und Ziachspieler Adrian Hillebrand im Pfarrsaal zu begeistern. Der musikalisch bunte Nachmittag rief sowohl zwischen den Stücken als auch am Ende des knapp zweistündigen Konzerts stürmisches Beifallklatschen hervor. Das galt auch dem Chormitglied Ingrid Koslik, die der Chorgemeinschaft seit 60 Jahren angehört und nun dafür geehrt wurde.

Peter Emmert bewies ein gutes Gespür bei der Auswahl der Stücke und achtete darauf, dass es eine gute Mischung aus traditionellen und modernen Stücken wurde, weiß er doch aus jahrzehntelanger Erfahrung, was er den Chormitgliedern zutrauen kann und was die Zuhörer anspricht. So hörte man natürlich schon am Eingangslied heraus, dass sich der 31-köpfige Chor, der in großer Besetzung antrat, gerne den Werken von Lorenz Maierhofer mit seinen höchst ansprechenden Texten oder Hedi Preissegger widmet.

Der Chor des Gesang- und Musikvereins Kirchanschöring, den Gabi Wavruska leitet, bildet eine familiäre Gemeinschaft mit Mitgliedern, bei denen Gesang und Musik an erster Stelle stehen und deren Niveau Dirigent Emmert seit Jahren auf hohem Niveau hält. Schon vor 60 Jahren entdeckte Ingrid Koslik ihre Liebe zum Singen und trat mit ihrem weichen, klaren Sopran dem Chor bei. Dafür ehrten sie die Sängerinnen und Sänger nun mit Blumen und einer Urkunde, die Peter Emmert und Gabi Wavruska überreichten. Darüber hinaus ernannten sie sie zum Ehrenmitglied im Musik- und Gesangverein Kirchanschöring. − acMehr dazu lesen Sie am Samstag, 30. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.