Pfusch am Bau: Hallenbad in Traunreut öffnet viel später

300 Quadratmeter Fliesen müssen im Hallenbad neu verlegt werden. Bezahlen muss dies die mittelfränkische Firma, die beim ersten Mal mangelhaft gearbeitet hat und nun bei der Erneuerung so selten tätig wurde, dass die Eröffnung um einen Monat verschoben werden musste. − Fotos: Herbert Reichgruber/Stadtwerke



Groß war die Freude, als am 15. März 2010 das Traunreuter Hallenbad nach monatelangen Sanierungsarbeiten wieder geöffnet wurde. Doch dann wurden in den Jahren danach immer wieder Schäden an den rund 13.000 verlegten Fliesen rund ums Becken entdeckt. Letztlich waren die defekten Stellen so zahlreich, dass sich die Stadt mit der Verlegefirma Ende Dezember 2016 einigte, dass die kompletten 300 Quadratmeter Fliesen ausgetauscht werden. Terminiert waren die Arbeiten für die Zeit der Schließung des Hallenbades im Sommer, doch dann zögerte das Unternehmen die Arbeiten so lange hinaus, dass das Bad nun erst einen Monat später als geplant eröffnet werden kann.



Nachdem die alten Fliesen entfernt waren, wurde der Ausgleich und die Abdichtung nochmals neu aufgetragen, bevor die Fliesen verlegt wurden. Nachdem die alten Fliesen entfernt waren, wurde der Ausgleich und die Abdichtung nochmals neu aufgetragen, bevor die Fliesen verlegt wurden.



Hallenbadfreunde hatten in den letzten Tagen immer wieder nachgefragt, wann die Saison dort beginnt, weil das Freibad inzwischen geschlossen ist. Jetzt ist klar, dass die Eröffnung voraussichtlich erst in den Herbstferien am Donnerstag, 2. November, möglich ist. "Anfangs waren immer wieder gelockerte Fliesen aufgefallen, dann stellte ein Gutachter schließlich Mängel auch am Beckenrand-Anschluss und fehlende Fugen fest", so Hartmut Hille von den technischen Diensten der Stadtwerke zu den Schäden.

Dabei seien schon vor einigen Jahren und noch in der Gewährleistungszeit erste gebrochene Fliesen aufgetaucht, die von der Verlegefirma ausgetauscht worden seien: "Wir dachten da noch nicht, dass so erheblich wird." Doch zum Ende der Gewährleistungsfrist sei dann ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger eingeschaltet worden, der erst die ganze Dimension der fehlerhaften Stellen feststellte.

