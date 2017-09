Jugendlicher (19) an Bahnhof schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Erheblich verletzt hat ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein am Samstag kurz nach Mitternacht am Traunsteiner Bahnhof andere Jugendliche um Hilfe gebeten. −Symbolfoto: Carsten Rehder/Archiv Erheblich verletzt hat ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein am Samstag kurz nach Mitternacht am Traunsteiner Bahnhof andere Jugendliche um Hilfe gebeten. −Symbolfoto: Carsten Rehder/Archiv



Erheblich verletzt hat ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein am Samstag kurz nach Mitternacht am Traunsteiner Bahnhof andere Jugendliche um Hilfe gebeten. Gegen 00.30 Uhr wurde er laut Polizei auf dem Bahnsteig 5 in Traunstein erheblich verletzt.

Am Bahnhofsvorplatz lief er dann weiteren Jugendlichen mit blutüberströmten Gesicht entgegen und fragte sie um Hilfe. Wie es zu der schweren Verletzung an Kopf und Fuß kam konnte noch nicht geklärt werden, da der 19-Jährige nicht vernehmungsfähig war. Der junge Mann musste stationär im Klinikum Traunstein aufgenommen werden.

Die Polizei Traunstein bittet Zeugen die zu dem Vorfall sachdienliche Angaben machen können, sich unter 0861/09873-0 zu melden. − pnp