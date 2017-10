Lastwagen kollidiert mit Paketfahrzeug - 75.000 Euro Schaden

Ein Hubschrauber brachte die Verletzten ins Krankenhaus. − Foto: Symbolbild dpa Ein Hubschrauber brachte die Verletzten ins Krankenhaus. − Foto: Symbolbild dpa



Zum wiederholten Male hat es am Freitag an der sogenannten Taxenberger Kreuzung im Gemeindebereich Pittenhart (Landkreis Traunstein) gekracht. Ein 35 - jähriger ungarischer Paketfahrer, der im Landkreis Traunstein lebt, fuhr mit seinem Kleintransporter von Obing kommend in Richtung Eggstätt. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Paketfahrer nicht an dem Stoppschild der Kreuzung und übersah den aus Richtung Pittenhart kommenden Lkw.

Der Lkw wurde von einem ebenfalls aus Ungarn stammenden, 42 -jährigen Mann aus dem Landkreis Altötting gesteuert. Nachdem der Lkw Fahrer noch versuchte auszuweichen, kippte er um und kam auf der Seite zum Liegen. Aufgrund austretender Betriebsflüssigkeiten und Ladung, die der Lkw durch den Unfall verlor, war der Kreuzungsbereich für circa drei Stunden teilweise gesperrt.

Beide Personen kamen leicht beziehungsweise mittelschwer verletzt in das Klinikum Traunstein. Der Fahrer des Lkw wurde sogar mittels Hubschrauber in das Klinikum geflogen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 75.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Pittenhart und Höslwang waren insgesamt mit 37 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich sowohl um die Säuberung der Straße als auch um die Umleitung des Verkehrs. − red