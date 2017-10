Mountainbike samt Schloss gestohlen

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Trostberg. Schon wieder meldet die Polizei einen Mountainbike-Diebstahl in Trostberg: Am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr wurde in der Dr.-Albert-Frank-Straße ein weißes Mountainbike der Marke "Uno" gestohlen. Das Herrenrad war mit einem grünen Fahrradschloss abgesperrt, das der oder die Täter ebenfalls mitnahmen. Das Mountainbike hatte einen Zeitwert von circa 50 Euro. Hinweise an die Polizei Trostberg unter Tel. 08621/9842-0. - red