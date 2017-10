Leiche aus der "Weißen Traun" bei Eisenärzt geborgen

Mit der Drehleiter der Feuerwehr Ruhpolding wurde die Leiche am Sonntagvormittag aus dem Fluss geborgen. − Foto: FDL/Aki Mit der Drehleiter der Feuerwehr Ruhpolding wurde die Leiche am Sonntagvormittag aus dem Fluss geborgen. − Foto: FDL/Aki



Zur Bergung einer Leiche aus der "Weiße Traun" bei Eisenärzt in der Gemeinde Siegsdorf im Landkreis Traunstein wurden Feuerwehr und DLRG am Sonntagmorgen gerufen. Bis jetzt ist nicht bekannt, ob es sich um die Leiche einer Frau oder eines Mannes handelt und was zum Tod geführt hat.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr Eisenärzt zu dem Einsatz an der "Weißen Traun" alarmiert. Zusätzlich vor Ort war auch die Wasserretter von der DLRG. Etwa 30 Minuten später wurde zur Unterstützung die Feuerwehr Ruhpolding mit einer Drehleiter nachalarmiert.

Derzeit ist nur bekannt, dass eine Leiche unbekannten Geschlechts aus dem Fluss geborgen wurde. Nähere Informationen wurden unserem Reporter vor Ort noch nicht mitgeteilt. Die Polizei berichtet hierzu nach. − red