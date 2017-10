Alkoholisiert Auffahrunfall gebaut

Foto: FDL/AKI Foto: FDL/AKI



Alkohol war im Spiel, als sich am Samstag gegen 10.30 Uhr ein Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2095 Traunstein-Seebruck ereignete. Auf Höhe von Egerer fuhr ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim mit seinem Auto von hinten auf den Pkw einer 61-jährigen Chiemingerin auf. Er hatte wohl übersehen, dass die Frau nach links in die Lohbachstraße abbiegen wollte. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden.

Wie die Polizei Traunstein mitteilt, ergab der Alkotest bei dem Unfallverursacher einen Wert von deutlich über einem Promille. Deshalb musste auch der 64-Jährige ins Krankenhaus, um eine Blutentnahme über sich ergehen zu lassen. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Feuerwehr Chieming kümmerte sich um die Verkehrslenkung und Fahrbahnreinigung. − red