Vermisste Person tot im Alzkanal aufgefunden

Eine weibliche Leiche mussten die Rettungskräfte diesen Sonntag aus dem Alzkanal bei Wajon in Tacherting bergen. Dabei handelt es sich nach Auskunft der Trostberger Polizei um eine 66-jährige Trostbergerin, die am Vormittag als vermisst gemeldet worden war.

Eine größere Suchaktion lief an, an der Kräfte des Rettungsdienstes, der Wasserrettung sowie der örtlichen Feuerwehr beteiligt waren. Noch am späten Vormittag wurde die Frau tot am Alzkraftwerk bei Tacherting aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Todesumständen laufen, die Polizei geht aber von einem Suizid aus. − tt