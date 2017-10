Betrunken und ohne Schein geflüchtet

Ein Fahranfänger hat am Samstag um 11 Uhr in Trostberg einen Unfall gebaut und ist geflüchtet – alkoholisert und ohne Führerschein. Der Traunreuter war mit seinem Auto auf der Lindacher Straße aus Richtung Siedlerstraße unterwegs und wollte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Wegen zu hoher Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Baustellenschild sowie einige Stahlträger, die auf einem Grundstück lagerten. Der Lenker fuhr in seinem beschädigten Wagen davon. Kurze Zeit später entdeckte eine Polizeistreife das Unfallauto geparkt in Trostberg. Man unterzog den Fahrer, der noch von mehreren Mitfahrern begleitet wurde, einer Kontrolle. Der 18-jährige Traunreuter war betrunken und besaß keinen Führerschein.

Ihn erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am seinem Auto entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, der Fremdschaden an der Baustellenausrüstung beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizeiinspektion Trostberg bitte unter Tel. 08621/98420 um weitere Zeugenhinweise. − red