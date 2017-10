Der Rest der Schlossbergwege wird saniert

Die Schlossbergwege wie der Verbindungsweg Nord (Foto), der Feldkirchner Fußweg und der Siegertweg verbinden die Altstadt mit der Siegerthöhe und den Feldkirchner Ortsteilen und eröffnen schöne Ausblicke. − Foto: luh Die Schlossbergwege wie der Verbindungsweg Nord (Foto), der Feldkirchner Fußweg und der Siegertweg verbinden die Altstadt mit der Siegerthöhe und den Feldkirchner Ortsteilen und eröffnen schöne Ausblicke. − Foto: luh



Die Schlossbergwege, die vor zwei Jahren aufwändig saniert wurden, haben sich zu einer beliebten Trostberger Promenade mit Aussicht entwickelt. Jetzt nimmt die Stadt den Rest des Hangwege-Netzes, den Feldkirchner Fußweg, den Siegertweg und den Verbindungsweg Nord, in Angriff. In der jüngsten Stadtrats-Sitzung wurden die Pläne vorgestellt. Neben soliden Wege- und Treppenanlagen sollen auch Bänke installiert werden.

Die Wege und Treppenanlagen sind in einem schlechten Zustand: Hangbewegungen, Starkregen und Erosion haben sie ausgewaschen und teils abrutschen lassen, so dass in Teilbereichen nur noch 50 bis 80 Zentimeter breite Pfade mit mangelnder Querneigung vorhanden sind. Das Ingenieurbüro BSM aus Traunwalchen hat die Maßnahme in drei Bauabschnitte eingeteilt.

Die Kosten inklusive Grunderwerb, Straßenbeleuchtung und Nebenkosten werden auf insgesamt 677.000 Euro geschätzt. Die Stadt rechnet mit Zuwendungen aus dem Entlastungsfonds der Städtebauförderung in Höhe von 400.000 Euro und aus der Städtebauförderung allgemein in Höhe von 105.000 Euro. Der Rest, 172.000 Euro, wird aus Eigenmitteln der Stadt beglichen. Bürgermeister Karl Schleid erklärte, der durchaus stattliche Preis sei auf die hohen Anforderungen der Topografie zurückzuführen. Die Arbeiten an dem steilen Hang müsse eine Spezialfirma für Gebirgswegebau ausführen. Einen Winterdienst werde es auf den Schlosswegen auch weiterhin nicht geben. "Dafür sind aber die Fußwege an der B299 und am Schwarzerberg geräumt", so Schleid. − luh

