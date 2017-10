Dekanats-Chor singt beim Luther-Oratorium in Berlin

In München war der Dekanatschor Teil des großen Chors zum Luther-Oratorium. − Foto: Pop-Oratorium In München war der Dekanatschor Teil des großen Chors zum Luther-Oratorium. − Foto: Pop-Oratorium



Zusammen mit 2000 Sängern trat der Chor des evangelischen Dekanats Traunstein unter Leitung der Burghauserin Heike Schwerer im März in München auf: beim großen Pop-Oratorium "Luther" in der Olympiahalle. Im März füllte das Oratorium, angefertigt zum Reformationsjahr, das Olympiastadion. Nun geht es für die Sänger des Dekanats weiter: In Berlin werden sie am 29. Oktober gemeinsam mit 4000 Sängern nochmals auftreten. Wer sich die Aufführung in Berlin von zu Hause aus ansehen will: Das ZDF wird die Aufführung aufzeichnen und am Reformationstag, 31. Oktober, um 22.15 Uhr in voller Länge ausstrahlen.

Seinen letzten Auftritt in der heimischen Region hat der Dekanatschor am Sonntag, 8. Oktober , in der Auferstehungskirche in Traunstein; Beginn ist um 10 Uhr. Dabei gibt es neben Auszügen aus dem Pop-Oratorium weitere Höhepunkte: Während des Gottesdienstes wird Evelyn Rauchberger, neue Leitungskraft im Jugendhilfebereich der Diakonie, für ihren Dienst gesegnet. Unmittelbar im Anschluss an den Gottesdienst finden die Ehrungen der langjährigen Mitarbeiter statt.

Mit dem Gottesdienst startet die Herbstsammlung der Diakonie in Bayern (9. bis 15. Oktober) mit dem Titel "Leben bis zuletzt". Mitarbeiter stationärer Pflegeeinrichtungen und ambulanter Dienste der Diakonie begleiten Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Für diese Hilfe bittet die Diakonie um Spenden. Das Sammlungskonto: Kreissparkasse Traunstein, IBAN: DE16 7105 2050 0000 0068 90, BIC: BYLADEM1TST, Stichwort: Herbstsammlung 2017. – cts/red