Autofahrerin übersieht Mofafahrer

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Tittmoninger Straße / Söldenhofstraße gekommen. Wie die Polizei meldet, wollte eine 59-jährige Trostbergerin mit ihrem Auto von der Söldenhofstraße auf die Tittmoninger Straße links einbiegen, dabei übersah sie aber den 58-jährigen Trostberger, der mit seinem Mofa auf der Tittmoninger Straße fuhr und ebenfalls links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mofafahrer leicht am Fuß verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro. − red