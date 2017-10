800 AKG-Schüler laufen für einen guten Zweck

Sich bewegen und dabei Gutes tun: Rund 800 Schüler und viele Lehrer des Annette-Kolb-Gymnasiums (AKG) in Traunstein sind für einen guten Zweck gelaufen. Für den Spendenlauf hatten sich die Schüler zuvor Sponsoren gesucht. Das Geld kommt der Kinderkrebshilfe Traunstein-Berchtesgadener Land, dem Bund Naturschutz und einem früheren Schulkameraden zugute, der nach einem Skiunfall querschnittsgelähmt ist. Eifrig drehten die Läufer in der Brunneranlage ihre Runden – der Spaß an der Herausforderung war unübersehbar. Erwartet wird ein Erlös im unteren fünfstelligen Bereich, der gut angelegt ist und zu einem späteren Zeitpunkt übergeben werden soll. − awi/Foto: awi