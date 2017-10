Spannende Zeitreise beim Bedaius-Familienfest

Ein einmaliges Erlebnis war für die jüngsten Besucher das "Schildkrötenreiten" auf den Schilden von drei römischen Legionären der "2. Rätischen Cohorte". − Fotos: mmü Ein einmaliges Erlebnis war für die jüngsten Besucher das "Schildkrötenreiten" auf den Schilden von drei römischen Legionären der "2. Rätischen Cohorte". − Fotos: mmü



Beim 9. Bedaius-Familienfest konnten die Besucher im Keltengehöft Stöffling und auf der angrenzenden Wiese sieben Stunden lang in die Geschichte eintauchen. Waschechte Römer, Kelten, Bajuwaren und Ostgoten nahmen sie mit auf eine spannende Zeitreise mit vielen Überraschungen und trotzten dem schlechten Wetter, das sich nachmittags zum Glück deutlich besserte.

Zu den Höhepunkten zählten das Exerzieren und das Formationstraining der römischen Legionäre der "2. Rätischen Cohorte" aus Parkstetten, Straubing und Regensburg, Schaukampfeinlagen der Erdinger Ostgotengruppe "Swarafulk" und Nahkampf-übungen einiger römischer Soldaten. An anderer Stelle präsentierten römische Legionäre der "Legio II Italica" und keltische Krieger ihre Ausrüstung und Waffen und standen den Gästen Rede und Antwort. Die vielen einladend gestalteten Schautische erlaubten einen tiefen Einblick in den harten Alltag der Vorfahren. Dazu gehörten auch Handwerker-Vorführungen, und für die jüngsten Besucher gab es ein buntes Kinderprogramm. Einige Kinder durften sogar "Schildkrötenreiten" – auf den Schilden römischer Soldaten wohlgemerkt. − mmüEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 5. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.