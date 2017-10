Älterer Mann küsst 17-Jährige auf Mund begrapscht sie

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der ein 17 Jahre altes Mädchen am Montag auf einem Parkplatz belästigt hat. − Foto: Symbolbild dpa Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der ein 17 Jahre altes Mädchen am Montag auf einem Parkplatz belästigt hat. − Foto: Symbolbild dpa



Ein 17 Jahre altes Mädchen ist am Montag gegen 13 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Siegsdorf (landkreis Traunstein) von einem Unbekannten unsittlich behandelt worden. Der Mann sprach sie an, küsste sie auf den Mund und gegrapschte sie.

Die Geschädigte ist Auszubildende zur Kaminkehrerin und trug zur Tatzeit ihre Arbeitskleidung. Die Polizei hofft nun auf Zeugen des Vorfalls und beschreibt den Täter wie folgt:

Er ist rund 60 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, hat einen leichten Bauchansatz und graue, kürzere Haare. Er trug ein dunkles Hemd und eine dunkle Hose.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Traunstein, unter 0861-9873-0 entgegen. − pnp