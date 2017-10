Sonnenliegen mit dem Chiemgau-Logo

Das Marketingbudget 2018 und das neue Provisionsmodell des Buchungssystems IRS18 waren zwei der Themen, die der Chiemgau Tourismus mit den Mitgliedern des Marketingbeirats besprochen hat. Am Rande der Sitzung weckten die neuen Liegestühle mit Chiemgau-Logo das Interesse der Touristiker. Auch Evi Gruber (links), Leiterin der Tourist Info Waging, und Barthl Irlinger, Vorsitzender der Privaten Gastgeber im Chiemgau, testeten die neuen Sonnenliegen. Sie stehen ab sofort an vielen Stellen im Chiemgau – etwa an der Berg- und Mittelstation des Hochfelln. Interessierte Gastgeber oder andere Einrichtungen, die für den Eigengebrauch Stühle bestellen möchten, können sich unter Tel. 0861/90959014 oder per E-Mail an besele@chiemsee-chiemgau.info an den Chiemgau Tourismus wenden. − red/F.: CT