Claudia Korecks emotionales Wechselspiel im k1 Traunreut

Zehn Jahre nach ihrem Debüt mit "Fliang" zeigt sich Claudia Koreck in neuem Gewand: Zweisprachig, mit internationalem Sound und einem Staraufgebot an Musikern. Reisen rund um den Globus als auch die neue Erfahrung des Mutterseins verhalfen der gebürtigen Traunsteinerin zu neuer Größe – und zu großartigen Songs: Mit den Stücken auf ihrem neuen Album "Holodeck" erzeugt die preisgekrönte Musikerin am heutigen Donnerstag, 5. Oktober 2017, um 20 Uhr auf der k1-Bühne in Traunreut eine unverwechselbare Intimität. Ihr von Fans geliebtes emotionales Wechselspiel wird aber erst dann perfekt, wenn sie ihre ganze Kraft auch in die rockigen Arrangements legt. Karten für den Abend gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Lena Semmelroggen