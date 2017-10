Wegen einer Beziehung: Chiemgauer steigt bei "Bauer sucht Frau" aus

Mit der "Bauer sucht Frau"-Teilnahme ist es nichts geworden, die Partnersuche sieht Jungbauer Daniel (28) aus Tacherting trotzdem ganz entspannt. − Foto: tt Mit der "Bauer sucht Frau"-Teilnahme ist es nichts geworden, die Partnersuche sieht Jungbauer Daniel (28) aus Tacherting trotzdem ganz entspannt. − Foto: tt



Den wohl bekanntesten Teilnehmer aller "Bauer sucht Frau"-Zeiten stellt der Chiemgau. Josef aus Pittenhart (Landkreis Traunstein), der im Jahr 2009 mit Narumol, dem Temperamentsbündel aus Thailand, die Liebe fürs Leben und das Familienglück gefunden hat. Jetzt hatten die Fans der RTL-Kuppel-Show die Hoffnung, dass in der 13. Staffel ein heimischer Single-Landwirt auf Josefs Spuren wandeln könnte. Daraus wird nun aber nichts.

Daniel aus Tacherting hatte es über das Vorcasting schon in den Kreis der finalen Bewerber geschafft. "Aus redaktionellen Gründen" wird nun aber nichts darauf, begründete der Sender die Nicht-Teilnahme von Dabiel. Was genau dahinter steckt, wollte die Heimatzeitung von dem 28-jährigen Kfz-Mechatroniker und Metzgermeister, der zusammen mit seinen Eltern einen stattlichen Vierseithof am Rande des Tachertinger Gemeindegebiets (Landkreis Traunstein) führt, wissen. Es hat ganz einfach auch ohne Dating-Show-Unterstützung bei ihm geklappt. "Ich habe in der Zwischenzeit eine Freundin gefunden", sagt Daniel.

