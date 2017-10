Immobilienskandal in Traunstein: Mit Transparenten gegen Haidforst

Das ist nur eines von mehreren Plakaten, mit dem Bürger auf die Missstände bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Haidforst in Traunstein aufmerksam machen. Solche Plakate stehen in Haidforst 1 - 14 (Bild) und in der Watzmannstraße. Sie haben Bürgermeister Christian Kegel abgeschreckt, Ministerin Hendriks bekam sie bei einem Besuch nicht zu sehen. − Foto: privat Das ist nur eines von mehreren Plakaten, mit dem Bürger auf die Missstände bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Haidforst in Traunstein aufmerksam machen. Solche Plakate stehen in Haidforst 1 - 14 (Bild) und in der Watzmannstraße. Sie haben Bürgermeister Christian Kegel abgeschreckt, Ministerin Hendriks bekam sie bei einem Besuch nicht zu sehen. − Foto: privat



Neuer Immobilienskandal in Traunstein! Und wieder geht es um die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Haidforst eG. Mitglieder sind jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, machen mit Transparenten an Straßenrändern und auf Autos in Traunstein auf die Missstände aufmerksam. "Das ist ein Skandal, der zum Himmel schreit", sagte eines der rund 500 Mitglieder gegenüber der Heimatzeitung.

Um was geht es genau? In Zeiten, da bezahlbarer Wohnraum kostbar ist, lässt Haidforst Wohnungen verkommen. Sie werden nicht geheizt, nicht gelüftet, kein Wasser läuft. Der Bauhof wurde aufgelöst, dringend notwendige Reparaturarbeiten werden ignoriert. "Die Wohnungen verrotten, damit es zum Abriss kommt. Dann kann verdichtet werden, und die Stadt kommt ins Boot und errichtet Neubauten", teilten mehrere Mitglieder von Haidforst in einem Schreiben an die Redaktion mit.

Eine dubiose Rolle nimmt in diesem Zusammenhang auch die Stadt Traunstein und vor allem Oberbürgermeister Christian Kegel ein. Als nämlich Barbara Hendricks, die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Bau, im Vorfeld der Bundestagswahlen im September nach Traunstein kam und sich ins Goldene Buch eintrug, war auch ein Besuch bei Haidforst angesetzt. Die Wohnungsbaugenossenschaft sollte das gerade entstehende neue Wohngebäude zeigen und den seit über 70 Jahren bestehenden Betrieb vorstellen.

Weil aber die Bürger mit Plakaten auf die katastrophale Situation aufmerksam gemacht hatten, strich Kegel kurzerhand den Besuch und verlegte das Treffen ins Traunsteiner Rathaus.

