Mit dem Zelt um die Welt

Per Anhalter, mit der Transsibirischen Eisenbahn und dem Flugzeug: Nach 80 Tagen hatte Jonathan Auer das andere Ende der Welt erreicht. Unser Foto zeigt den Schnaitseer im Uluru-Nationalpark in Australien. − Foto: privat



Nach dem Abitur erst mal ins Ausland – das wünschen sich junge Menschen oft, bevor sie ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Viele zieht es dafür ans andere Ende der Welt nach Neuseeland oder Australien – so auch Jonathan Auer aus Schnaitsee. Nur nach Neuseeland und wieder zurück, das war dem damals 19-Jährigen aber nicht genug, weshalb er seine Route kurzerhand erweiterte.

Jonathan Auers Plan klingt gewagt: Per Anhalter nach St. Petersburg, weiter mit der Transibirischen Eisenbahn bis in die Mongolei und dann mit dem Flugzeug über Seoul nach Australien und Neuseeland. Ausgestattet mit Zelt, Schlafsack, Wörterbuch und Gitarre geht es Mitte September von Schnaitsee aus los. Mit dem ersten Auto, das anhält, fährt der 19-Jährige nur knappe vier Kilometer – bis ins Gewerbegebiet nach Rumering. Am Ende des Tages ist er aber zufrieden mit der Distanz: er hat es schon bis Prag geschafft. Die Nacht verbringt er im Zelt, weiter geht es, sobald es hell wird.

Am zweiten Tag hat der Schnaitseer weniger Glück, kommt nur langsam voran. "Wie bist du eigentlich auf diese dumme Idee gekommen?", fragt er sich einen kurzen, zweifelnden Moment. Der Unmut hält jedoch nicht lange an, seine Neugierde auf fremde Kulturen überwiegt.

Mitgenommen wird er von den unterschiedlichsten Menschen jeden Alters und Berufs. Eines kann jedoch kaum ein Autofahrer verstehen: Warum der junge Mann ausgerechnet nach Russland möchte, obwohl er weder Sprache noch Schrift beherrscht.

